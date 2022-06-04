Насосную станцию повредили при обстреле под Ясиноватой

В результате обстрела со стороны ВСУ получила повреждения насосная станция Верхнекальмиусского водохранилища, расположенная под городом Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

По данным СМИ, обстрел был совершен около 19:45. Удары наносились системой залпового огня «Ураган». В прошлый раз этот район подвергался обстрелам в конце мая.

От работы данной насосной станции зависит водоснабжение Донецка и прилегающих к нему районов.

Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в центре Донецка. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 40 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град».

Также стало известно, что ВСУ выпустили восемь снарядов по Горловке из тяжелой артиллерии.