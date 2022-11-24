Спецоперация 24 ноября 2022, 01:39 «Наши ребята вернулись домой». Москалькова рассказала про освобождение российских военных из украинского плена Омбудсмен Москалькова: из украинского плена вернулись 35 российских солдат

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Освобожденные из плена 35 российских военнослужащих вернулись на родину в обмен на 35 украинских пленных. Об этом уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале.

«Наши ребята вернулись домой, после обмена пленными с Киевом по формуле 35 на 35», — написала она.

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Минобороны РФ ранее сообщило об освобождении из украинского плена 35 российских военных. На подконтрольной Киеву территории им грозила смертельная опасность, отмечали в ведомстве.

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Самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставили освобожденных солдат в Москву, где им предстоит пройти лечение и реабилитацию. Российским военным уже оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что среди освобожденных из украинского плена солдат есть четыре жителя ДНР и два — ЛНР.