Спецоперация 23 июня 2023, 01:30 «Наши парни — сталь». Бойцы ВС России записали видео после слов Пригожина о «сдаче» Урожайного Бойцы ВС России опровергли слова Пригожина о сдаче Урожайного на Времевском выступе

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Российские бойцы записали видеообращение после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о сдаче Урожайного на Времевском выступе. Они опровергли слова бизнесмена о том, что населенный пункт перешел под контроль противника. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Ролик записали на фоне сельской администрации. На вывеске четко видно, что это именно Урожайное. На кадрах запечатлен российский военнослужащий, который обещает, что Урожайное «было, есть и будет» под контролем ВС России.

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«Сегодня 22 июня 2023 года. Я, военнослужащий группировки „Восток“ Вооруженных сил России подтверждаю, что населенный пункт Урожайное был есть и будет находиться под контролем ВС России. Наши парни — сталь», — сказал военный.

Пригожин накануне, комментируя ситуацию на Времевском выступе, заявил об успехах ВСУ. По словам бизнесмена, украинские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов. Он назвал конкретные населенные пункты, якобы отданные врагу. В частности, сообщалось о прорывах под Токмаком. Или, например, взятии Пятихаток. Также подчеркивалась передача врагу Рабочего, Садового, Урожайного.

Ранее член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные после начала контрнаступления не продвинулись в регионе дальше серой зоны. ВСУ не смогли пробить первую линию российской обороны.