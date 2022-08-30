«Наши не подкачали». Штурман Ка-52 рассказал о подавлении наступления ВСУ

Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал подробности срыва неожиданного наступления ВСУ. Его комментарий опубликовало в своем Теlеgrаm-канале Минобороны РФ.

«Во время боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ», — пояснили в военном ведомстве.

По словам штурмана, когда было неожиданное наступление противника, экипаж боевой машины получил задачу уничтожить опорный пункт.

«Начинаем прилетать туда — там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие — прим. ред.) и ракеты в сторону нас», — рассказал штурман, имя которого не указывается.

По его словам, у военных страха уже нет как такового, на передний план выходят профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище.

«В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам — бывает от трех до пяти вылетов в день», — заключил он.