Важное 24 февраля 2023, 09:15 Населенный пункт Берховка в ДНР перешел под контроль союзных сил Пригожин: ВС России и их соратники взяли контроль над Берховкой в ДНР РИА «Новости»

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Населенный пункт Берховка в ДНР перешел под контроль союзных сил. Об этом рассказал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его процитировали в Telegram-канале пресс-службы компании «Конкорд».

«Берховка полностью взята под наш контроль», — рассказал он.

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По словам Пригожина, за этим населенным пунктом следят представители его организации «Вагнер».

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Село Берховка находится к северо-западу от Артемовска (украинское название города — Бахмут). Этот город находится в той части ДНР, которая пока не освобождена от сил ВСУ. От Берховки до Артемовска примерно семь километров.

Также упомянутое Пригожиным село находится относительно недалеко от Горловки. Данный город часто используется противником в качестве транспортного узла. Через Горловку ВСУ доставляют на свою передовую боеприпасы и другие нужные им элементы. За этот город союзные силы и украинская армия ведут ожесточенные бои.