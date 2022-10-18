Воздушная тревога и отключение электричества. Военные возобновили атаки в Николаевской и Киевской областях | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 07:02 Воздушная тревога и отключение электричества. Военные возобновили атаки в Николаевской и Киевской областях Населенные пункты Николаевской области Украины остались без электричества

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Некоторые населенные пункты Николаевской области Украины остались без света. В регионе объявили воздушную тревогу, сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Виталий Ким.

«Воздушная тревога. Вся область, 06:35», — написал он.

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Ночью ее объявляли дважды. Какие именно объекты атаковали, Виталий Ким уточнять не стал. Он написал только, что идут восстановительные работы. Однако местные СМИ, по информации РИА «Новости», сообщили о частичном отключении электричества на территории региона.

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Кроме того, воздушную тревогу утром 18 октября объявили в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об опасности предупредили также жителей самого Киева.

Военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что российская армия готовится к масштабному наступлению, однако где именно оно пройдет, пока неизвестно. Последние атаки по объектам инфраструктуры Украины показали, что местные системы ПВО слабы и не могут противостоять атакам, особенно дронами-камикадзе.