Населенные пункты ЛНР обстреляли дважды за сутки

Вооруженные силы Украины дважды за сутки 19 июня обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Они выпустили ракеты «Точка-У» и «Ураган», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Огонь велся по населенным пунктам Стаханов и Хорошее. Украинские войска применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган», выпустив одну и 16 ракет соответственно. Часть из них была сбита в воздухе луганскими средствами ПВО.

Тем временем Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по за жестокое обращение с мирными жителями и применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий. Фигурантами стали бойцы 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск.