Правительство России рассматривает сценарий развития Мариуполя в Донецкой Народной Республике, по которому численность населения в нем к 2035 году увеличится до 500 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Политик отметил, что военные завершили обследование почти всех зданий в Мариуполе. Сейчас в городе идет активное строительство социальных объектов и жилых домов. Главные параметры плана развития города утвердят в течение августа.

«Мы уже пониманием, что нужно снести, а что отремонтировать. Строители зашли на территорию, мы делаем жилые микрорайоны, восстанавливаем сети подачи электричества и газа, строим больницы», — рассказал он.

По состоянию на 2021 год в Мариуполе проживали почти 440 тысяч человек, большинство из них покинули город после начала специальной операции РФ на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение нескольких лет в Мариуполе появится многофункциональный медицинский центр.