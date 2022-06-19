«Нас уничтожают, нас убивают». Жители разрушенного Северодонецка рассказали об обстрелах ВСУ

Жители Северодонецка сидят в подвалах, на месте города — руины. Люди рассказали «360» о помощи российских военных, обстрелах ВСУ домов и отношении к Украине.

«Они (военные — прим. ред.) ребенку и нам продукты привезли. Мы в укрытиях все», — пояснила одна женщина.

Ее восьмилетняя дочь рассказала, как проводит время, когда сидит в подвале: «Иногда я рисую. Иногда играю на телефоне».

Она сказала, что мечтает о том, чтобы все это закончилось.

Местный житель Борис заявил, что украинские боевики обстреливают их дома на протяжении всех последних трех месяцев.

«По нам стреляет Украина. Нас уничтожают, нас убивают эти твари. Это просто нечисть. Мы ничего им не сделали, чтобы они нас убивали. Они стреляли здесь по нам уже три месяца, постоянно в дома. <…> Русские нас спасают. А эти мрази нас убивают», — сказал Борис.

Обстрелы продолжаются, многим людям некуда уезжать.

В ЛНР привезли гуманитарную помощь, собранную семьями Подмосковья в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Присоединиться к акции может каждый житель Подмосковья.

Узнать о расположении ближайшего пункта сбора помощи и о том, какая помощь нужна, можно на сайте volontermо.ru.