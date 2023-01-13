Спецоперация 13 января 2023, 14:24 «Нас спасли». Жители Соледара поблагодарили российских военных за помощь Жители Соледара рассказали, как российские военные спасли им жизнь

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Российские военные помогали жителям Соледара во время освобождения от подразделений ВСУ. Населению выдавали питьевую воду, медикаменты и другие необходимые вещи, рассказала РИА «Новости» супружеская пара из освобожденного города.

«Меня и моего мужа — нас спасли. Нас впустили в квартиру, нам помогли перевязочным материалом <…> Приносили воду, приносили медикаменты», — рассказала жительница Соледара.

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Ее супруг добавил, что российские военные часто интересовались их самочувствием, спрашивали, чем им помочь и что нужно. Сейчас супружескую пару перевезли в безопасное место. Они поблагодарили военнослужащих за помощь и отметили, что впервые за полгода смогли помыться горячей водой. Специально для них растопили баню и попросили их не экономить воду.

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Минобороны России сообщило о полном освобождении Соледара вечером 12 января. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал, что теперь военнослужащие смогут развивать наступление, потому что город имеет важное стратегическое значение.