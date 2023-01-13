13 января 2023, 14:24
«Нас спасли». Жители Соледара поблагодарили российских военных за помощь
Жители Соледара рассказали, как российские военные спасли им жизнь
Российские военные помогали жителям Соледара во время освобождения от подразделений ВСУ. Населению выдавали питьевую воду, медикаменты и другие необходимые вещи, рассказала РИА «Новости» супружеская пара из освобожденного города.
«Меня и моего мужа — нас спасли. Нас впустили в квартиру, нам помогли перевязочным материалом <…> Приносили воду, приносили медикаменты», — рассказала жительница Соледара.
Реклама
Ее супруг добавил, что российские военные часто интересовались их самочувствием, спрашивали, чем им помочь и что нужно. Сейчас супружескую пару перевезли в безопасное место. Они поблагодарили военнослужащих за помощь и отметили, что впервые за полгода смогли помыться горячей водой. Специально для них растопили баню и попросили их не экономить воду.
Реклама
Минобороны России сообщило о полном освобождении Соледара вечером 12 января. Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал, что теперь военнослужащие смогут развивать наступление, потому что город имеет важное стратегическое значение.
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Соледар
Реклама
Реклама