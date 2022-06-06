Сдавший оружие военнослужащий «Азова»* рассказал о методах вербовки националистов на Украине. Многие попадали в батальоны из нужды, а о зверствах командиров узнавали только спустя время. Допрос военнопленного опубликовала Народная милиция ДНР.

Парень 1985 года рождения родом из городка во Львовской области попал в батальон после того, как его уволили из морской пехоты. В результате он не мог найти гражданскую работу. Вспоминая события на Майдане, он сказал, что еще тогда 15% митингующих были аполитичными малоимущими людьми, пришедшими только ради бесплатного питания, 25-30% — студенты, которые были недовольны изменением условий поступления в вузы, и предприниматели, выступающие против смены системы налогообложения накануне очередной отчетности.

В 2018 году он наткнулся в интернете на анкету полка «Азов»*, заполнил ее и получил приглашение. Однако уже тогда начались первые проблемы. Стандартный контракт в украинской армии заключали на полгода, а в «Азове»* категорически отказались оформлять его на такой короткий срок — только на три года. В мае 2019 года он попал по ротации под поселок Зайцево. В 2022 году, 24 февраля, подразделение бойца было в порту Мариуполя. Затем их бросали из одной точки в другую, пока не вернули в город.

«Мы не понимали, что мы делаем, пока не пришел приказ собраться в Мариуполе. Мы осознавали, что это общевойсковой приказ именно для второго батальона. Все поняли, что, условно говоря, нас проиграли в карты, мы смертники — уже был захвачен Бердянск, Херсон почти взят. Соответственно, Мариуполь уже находился практически в кольце», — рассказал пленный.

Реальное положение вещей он понял, когда не было пути назад. На глазах парня азовцы* замучили до смерти военнопленного из рядов Народной милиции ДНР.

* «Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.