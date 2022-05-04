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    04 мая 2022, 19:41

    Нас использовали как одноразовую вещь. Солдаты ВСУ рассказали, почему сложили оружие

    Военнопленные украинцы рассказали, что их командиры используют солдат как пушечное мясо

    Анна Усачева

    Военнослужащие Украины часто сдаются в плен Вооруженным силам (ВС) России. РИА «Новости» опубликовало рассказ двух солдат ВСУ, которые сложили оружие.

    Нас использовали как одноразовую вещь. Солдаты ВСУ рассказали, почему сложили оружие

    По их словам, российские военнослужащие относятся к ним хорошо, а украинские командиры использовали своих подчиненных как одноразовую вещь.

    «Был удивлен, как к нам относятся. Как пушечное мясо бросают. Как одноразовые солдаты мы им нужны», — сказал один из военнопленных.

    Другой сложивший оружие солдат ВСУ отметил, что в российском плену человеческие условия. Во время сдачи в плен его перебинтовали и понесли на себе до эвакуационной машины. Также бывший солдат ВСУ сказал, что его накормили и накормили. По его словам, условия плена скорее напоминают больницу, а не место заключения.

    «Я не могу назвать это пленом, потому что я как будто в больнице. У них (российских военнослужащих — прим. ред.) есть свое задание. Я его услышал, в целом адекватное. Хочу, чтобы они его скорее достигли», — сказал он.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью RT сообщил, что на территории России находятся более двух тысяч украинских военнопленных.

    «Следователи с ними работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами, а также участия граждан других стран в качестве наёмников», — сказал он.