Военнослужащие Украины часто сдаются в плен Вооруженным силам (ВС) России. РИА «Новости» опубликовало рассказ двух солдат ВСУ, которые сложили оружие.

По их словам, российские военнослужащие относятся к ним хорошо, а украинские командиры использовали своих подчиненных как одноразовую вещь.

«Был удивлен, как к нам относятся. Как пушечное мясо бросают. Как одноразовые солдаты мы им нужны», — сказал один из военнопленных.

Другой сложивший оружие солдат ВСУ отметил, что в российском плену человеческие условия. Во время сдачи в плен его перебинтовали и понесли на себе до эвакуационной машины. Также бывший солдат ВСУ сказал, что его накормили и накормили. По его словам, условия плена скорее напоминают больницу, а не место заключения.

«Я не могу назвать это пленом, потому что я как будто в больнице. У них (российских военнослужащих — прим. ред.) есть свое задание. Я его услышал, в целом адекватное. Хочу, чтобы они его скорее достигли», — сказал он.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью RT сообщил, что на территории России находятся более двух тысяч украинских военнопленных.

«Следователи с ними работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами, а также участия граждан других стран в качестве наёмников», — сказал он.