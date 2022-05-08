«Нас было 120 человек внизу». Жительница Мариуполя показала свою квартиру после обстрелов ВСУ

Жительница Мариуполя Елена показала свою квартиру, разрушенную обстрелами со стороны украинских военных. Жильцы бы не спаслись, если бы не укрывались в убежище. Женщина рассказала об этом «360».

Квартира Елены, в отличие от соседских, можно сказать, еще относительно уцелела. Хотя все обвалилось, сложно достать вещи, обрушился потолок. Жить там больше нельзя.

«Вот там у нас открытое небо уже, все», — сказала она, показав на потолок.

Таких квартир, которые относительно сохранились, в доме всего три.

«Мы все были в убежище. Тут были и родственники, и все. Нас было 120 человек внизу. И под обстрелами, представьте, на костре готовить. Дети, надо ж кормить», — рассказала Елена.

Теперь Елена с мужем остаются в убежище одни. Накануне его покинули жильцы дома на соседней улице, который полностью сгорел. Они поехали к родственникам в ДНР.

Елена тоже скоро поедет жить к дочери. Ей повезло: ее квартира не пострадала. Уже начали перевозить туда вещи.

«Переезжаем потихоньку, на тачках, в Приморский район. С тачками, с велосипедами», — сообщила Елена.

В доме Елены украинские силовики разместили свои позиции. Заняли две квартиры.

«Они заняли две квартиры и начали оттуда бой. И все пошло-поехало», — сказала она.

Боевики заходили к ним и заявляли, что им нужно корректировать оттуда свои движения, потому что дом угловой и оттуда просматриваются две улицы. После них пришли националисты. Прикрываясь мирными жителями, они подставили их дом под огонь.

«Они заняли квартиру, но почему-то не угловую, а там, с выходом во двор. <…> „Азовцы“* потом пришли, на следующий день. У нас сначала в первый день сгорело две квартиры, потом пришли „азовцы“*, встали по торцам дома и четыре дня нас обстреливали с тех пор. Они держали оборону возле нашего дома», — сообщила она.

В результате обстрелов пострадал ребенок. У мальчика оторвало ногу. «Азовцы»* обещали забрать его, но на следующий день сказали, что у них «нет возможности». Мальчику помогли, когда пришли российские военные. Они сразу забрали ребенка.

* «Азов» — запрещенный в РФ экстремистский украинский националистический батальон.