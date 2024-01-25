Спецоперация 25 января 2024, 07:30 Нарышкин заявил, что цели спецоперации на Украине неизменны Нарышкин: Россия не откажется от целей спецоперации, несмотря на давление Запада РИА «Новости»

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Запад пытался вынудить Россию отказаться от целей специальной военной операции. Однако этого не случится. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости».

Он указал на то, что Запад показывает свою воинственность и мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию. Европейцы, по его словам, пытаются надавить на РФ, чтобы власти страны отказались от своих планов и целей специальной военной операции.

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«Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся», — высказался Нарышкин.

Глава СВР напомнил, как западные политики говорили о том, что Россия якобы планирует напасть на НАТО. Но таким образом европейцы всего лишь ведут информационную войну для оправдания своей же гибридной агрессии против РФ, заверил Нарышкин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что у России нет необходимости ни на кого нападать. Дипломат назвал утверждения Евросоюза и Североатлантического альянса об обратном чушью.