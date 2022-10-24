Нарышкин предупредил Запад о последствиях агрессии против России | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 11:06 Нарышкин предупредил Запад о последствиях агрессии против России Глава СВР Нарышкин напомнил Западу о последствиях актов агрессии против России РИА "Новости"

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Агрессивное поведение западных стран по отношению к России чревато для них серьезными последствиями. Об этом на открытии историко-документальной выставки «Карибский кризис. 60 лет спустя» в Центральном музее Вооруженных сил РФ заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, написал ТАСС.

По его словам, американское руководство полагает, что они могут сколько угодно бросать жизни военных и наемников на Украине в конфликт против России.

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«Подобная близорукая убежденность чревата самыми опасными последствиями», — заявил он.

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Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции на Украине 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

Глава НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что альянс не намерен становиться стороной украинского конфликта, однако продолжит осуществлять поддержку украинских боевиков поставками вооружения, писал RT.

Ранее Нарышкин допускал вероятность переговоров между Россией и Украиной для прекращения конфликта, но только при определенных обстоятельствах и условиях.