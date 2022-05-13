Возникший на Украине очаг неонацизма опасен не только для России, но и для всей Европы. С такими словами директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин открыл в Москве историко-документальную выставку «Операция „Ледоруб“», сообщила «Парламентская газета».

«Новый очаг неонацизма представляет угрозу не только для Украины, не только для России, но и для всей Европы», — сказал он.

Сергей Нарышкин отметил, что спустя почти 80 лет Великобритания и США не борются с нацизмом, а действуют на его стороне, поддерживая киевский режим. Россиянам же поколение их отцов и дедов наказало искоренять эту идеологию в любых ее проявлениях, и их завет будет исполнен.

Выставка открылась в Доме Российского исторического общества, председателем которого является Сергей Нарышкин, на улице Воронцово Поле, 13. Она посвящена 100-летию нелегальной разведки и совместной советско-британской операции «Ледоруб» (Pickaxe) в годы Второй мировой войны. На ней можно узнать истории жизни нелегальных агентов, которые боролись с нацизмом.