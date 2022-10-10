Нарышкин назвал Украину оружием в руках Запада | 360°

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Нарышкин назвал Украину оружием в руках Запада

Директор СВР Нарышкин назвал Украину оружием тоталитарно-либеральных режимов Запада

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Украина стала оружием в руках тоталитарно-либеральных режимов Запада. Об этом на открытие выставки «Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников» в Москве заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщил ТАСС.

«Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом Украинская Советская Республика превратилась в такой конгломерат, буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада», — заявил он.

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Сергей Нарышкин отметил, что военнослужащие борются с последствиями такой политики. Он заявил, что достаточно беглого взгляда на экспонаты выставки, чтобы понять, почему жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей решили войти в состав России.

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Выставка «Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников» открылась в Доме Российского исторического общества. В основе экспозиции — воспоминания свидетелей, осколки запрещенных боеприпасов, нацистская атрибутика украинских подразделений и другие предметы из зоны проведения спецоперации на Украине.

Ранее в статье для журнала «Национальная оборона» Сергей Нарышкин обвинил США в затягивании конфликта на Украине «подлыми методами». Они отправляют вооруженных боевиков для организации партизанского подполья, которое фактически является террористическим.

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