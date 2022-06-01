Народный совет ДНР заявил о невозможности обмена иностранных наемников на Донбассе

Иностранные наемники, которые участвовали в конфликте в Донбассе на стороне Украины, не подлежат обмену. Об этом ТАСС заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

В частности речь шла о британцах Шоне Пиннере и Эндрю Хилле и марокканеце Саадуне Брагиме.

Все трое попали под уголовные дела по трем статьям УК ДНР: «Совершение преступлений группой лиц», «Насильственный захват власти» и «Наемничество». Показания Пиннера, Хилла и Брагима подтвердили их вину. Генпрокуратура республики передала материалы в суд. Наемникам может грозить смертная казнь.

Шон Пиннер и Эйден Аслин, члены подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен в апреля. Оба не имеют официальных статусов военных и не могут рассчитывать на гуманное обращение, как комбатанты.

При этом Шон Пиннер ранее рассказал «Известиям», что удивлен хорошим отношением к себе в плену: ему залечили раны, его нормально кормили и поили.