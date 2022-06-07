«Народный фронт» запустил портал для помощи военным и жителям Донбасса

«Народный фронт» презентовал портал, на котором любой желающий сможет найти информацию о том, как помочь военнослужащим ДНР и ЛНР. Ресурс назвали pobeda.onf.ru.

В презентации портала приняли участие руководитель Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, боксер, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев, народный артист России Дмитрий Певцов, певица и актриса Юлия Чичерина, блогер Юрий Подоляка и руководитель блока розничного бизнеса Промсвязьбанка (ПСБ) Мигель Маркарянц.

Сайт и благотворительный фонд «Народный фронт. Все для Победы» начали работать сегодня. Но помощь военным Донбасса начали немного раньше. За время акции им успели отправить три партии квадрокоптеров.

Роль «Народного фронта» в этом процессе заключается в систематизации и масштабировании работы военкоров и блогеров, сборе пожертвований, закупке дефицитным товаров, предоставлении складских помещений и информационной поддержке, организации логистических цепочек, а также в оказании помощи в безопасности финансовых проводок.

Сбор средств производят адресно. Его ведут военные корреспонденты. Они публикуют списки потребностей каждого подразделения. Желающие помочь могут перевести средства с помощью банковских карт или по системе быстрых платежей. Для удобства финансовой поддержки создали подписку и QR-коды.

В каждом регионе в отделении «Народного фронта» идет прием вещей, которые нужны военным ЛНР и ДНР. Это рации, бронежилеты, спальники, обувь, перевязочный материал, квадрокоптеры. Приносить в пункт стоит то, что указано в списках, которые также публикуют на портале. По телефону 8 (800) 200-34-11 можно получить более подробную консультацию.

Также с помощью этого портала можно оказать поддержку мирным жителям ДНР и ЛНР. Им нужны продукты, медикаменты, детские наборы, предметы первой необходимости. На сайте можно выбрать форму помощи и город, в который ее направят.