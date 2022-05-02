Народный фронт обеспечит жителей Мариуполя питьевой водой

Четыре автоцистерны и три грузовика с гуманитарной помощью отправились в Мариуполь из Ростовского штаба взаимопомощи «Мы вместе». Водовозы были предоставлены правительством Московской области. Все автоцистерны были допущены к работе Роспотребнадзором.

Общероссийский народный фронт и Всероссийский корпус спасателей организовали ежедневную доставку питьевой воды в Мариуполь. Это мероприятие организовано в связи со сложной обстановкой, сложившейся в обеспечении жителей Мариуполя питьевой водой.

В различных районах Мариуполя по согласованию с властями волонтеры установили пластиковые емкости, которые будут заполняться водой из автоцистерн. Ежедневно и на постоянной основе водовозы совершают несколько рейсов. Такая организованная работа ежедневно обеспечивает город 52 тоннами чистой питьевой воды. 30 000 человек в день получают воду (из расчета по два литра воды на человека в день).

Планируется продолжать обеспечивать жителей Мариуполя питьевой водой до полной нормализации ситуации в регионе.

Кроме того, в Мариуполь Народным фронтом было отправлено три машины КамАЗ с гуманитарной помощью. В состав груза вошли продукты питания, предметы личной гигиены, детское питание. Более 500 индивидуальных наборов с гуманитарной помощью были розданы волонтерами жителям наиболее пострадавших и отдаленных районов города.