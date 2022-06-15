«Народный фронт» и «Единая Россия» обсудят восстановление Донбасса на ПМЭФ

Построение эффективной системы сотрудничества для восстановления Донбасса станет главной темой стенда «Мы вместе с Донбассом», который организуют на ПМЭФ-2022 «Народный фронт» и «Единая Россия». Стенд открылся в павильоне H.

На стенде «Мы вместе с Донбассом» состоится открытая для всех журналистов пресс-конференция главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника. Планируется подписание документов о сотрудничестве с российскими регионами в восстановлении инфраструктуры территорий ДНР и ЛНР.

На стенде представлены три интерактивные зоны для участников и гостей. На большом экране можно ознакомиться с ключевыми результатами работы «Народного фронта» и «Единой России» по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса. Можно присоединиться и самому к помощи — с помощью тач-панели, выбрав одно из направлений деятельности для поддержки ЛДНР. Это может быть покупка продуктов, лекарств или детских наборов, которые передадут жителям республик представители «Народного фронта». Здесь же можно присоединиться к проекту сбора средств «Все для победы».