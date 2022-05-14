Народная милиция показала работу по зачистке позиций ВСУ в направлении Авдеевки

Военнослужащие ДНР продолжили наступление на позиции украинских боевиков, продвигаясь к населенному пункту Авдеевка. Новые скопления противника обнаруживает разведка, после чего по переданным координатам работает артиллерия, рассказали в Народной милиции республики.

После нанесения ударов пехотные подразделения выдвигаются вперед и занимают освобожденные позиции.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки было зафиксировано 59 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении ВСУ применяли РСЗО «Град», артиллерию и минометы.

На горловском направлении, помимо артиллерии и минометов, применялись СПГ и стрелковое оружие. В общей сложности они выпустили 357 единиц различных боеприпасов.

Под огнем оказались Петровский район Донецка и поселок Лозовской, Горловка, Железная Балка, Широкая Балка, Зайцево, Михайловка, Пантелеймоновка, Гольмовский, Верхнеторецкое, Александровка, Ясиноватая, Старомихайловка, Докучаевск и Ясиновка.

Есть потери среди мирного населения, повреждено более 20 домов, разрушено три объекта гражданской инфраструктуры.