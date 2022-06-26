Народная милиция ЛНР заявила об изнасилованиях украинскими бойцами заложниц на «Азоте»

Боевики националистического формирования «Айдар»* насиловали женщин, которых удерживали в заложниках на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«Десятки женщин, которые находились в заложниках на предприятии „Азот“, подвергались регулярным изнасилованиям украинскими боевиками», — привело агентство слова своего собеседника.

Сейчас, по его словам, пострадавшие женщины находятся в безопасности. Специалисты ЛНР оказывают им необходимую медицинскую и психологическую помощь. Некоторых женщин впереди ждет долгий курс психологической реабилитации.

Некоторые вышедшие с территории «Азота», рассказали, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Из-за обстрелов временно приостановлена эвакуация мирных жителей из помещений «Азота». Она продолжится, «как только позволит безопасность», пояснил Мирошник.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.