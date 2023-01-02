Спецоперация 02 января 2023, 11:41 Народная милиция ЛНР уничтожила до 50 боевиков ВСУ за сутки НМ ЛНР сообщила об уничтожении до 50 украинских военных за сутки РИА «Новости»

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Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики в ходе боев за прошедшие сутки уничтожили до 50 украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В ходе наступления за прошедшие сутки противник понес потери в военной технике и живой силе. Всего бойцы Народной милиции уничтожили до 50 единиц живой силы ВСУ», — сказано в публикации.

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Кроме того, НМ ЛНР уничтожила шесть единиц специальной автомобильной техники, одну артиллерийскую установку, три бронетранспортера и два танка.

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Ведомство отметило, что украинские военные продолжают активные обстрелы населенных пунктов Сватово, Рубежное и Чмыровка, применяя снаряды из РСЗО HIMARS.

Министерство обороны России сообщало 1 января о ликвидации более 130 украинских военнослужащих на территории ЛНР. Свыше 20 боевиков получили ранения, писали «Невские новости».

Представитель ведомства Игорь Конашенков уточнял, что ВСУ потеряли в ЛНР два пикапа и бронетранспортер, а также часть личного состава в рядах 111-й бригады территориальной обороны Украины, 92-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.