Народная милиция ЛНР уничтожила 60 украинских боевиков за сутки | 360°

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Народная милиция ЛНР уничтожила 60 украинских боевиков за сутки

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02 октября 2022, 11:10

Народная милиция ЛНР уничтожила 60 украинских боевиков за сутки

Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ потеряли за сутки до 60 человек и два танка

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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики за минувшие сутки уничтожили до 60 человек, два танка, четыре артиллерийские установки, три БТР и пять единиц спецтехники. Об этом заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожены до 60 человек личного состава, два танка, четыре артиллерийские установки, три бронетранспортера, пять единиц специальной автомобильной техники», — уточнил он.

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Филипоненко подчеркнул, что противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры ЛНР. ВСУ обстреляли населенный пункт Нижняя Дуванка с применением американской РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. Информация о пострадавших и масштабов повреждений уточняется.

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По информации Народной милиции, на освобожденных территориях республики восстанавливается мирная жизнь. Саперы продолжают разминирование — только 1 октября они очистили более восьми гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Пурдовка и Александровка.

«Силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями осуществляется доставка гуманитарной помощи жителям этих районов», — отметил Филипоненко.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских боевиков за сутки.

ЛНР

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