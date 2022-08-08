Народная милиция ЛНР уничтожила 53 украинских боевика за сутки

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики уничтожили более 50 украинских военных за сутки. Об этом заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

«Уничтожено до 53 человек личного состава, четыре бронетранспортера, семь единиц специальной автомобильной техники», — доложил он.

По данным Филипоненко, за сутки в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ погиб мирный житель и ранены еще 19 человек, в том числе пять детей. Повреждения получили 13 многоквартирных жилых домов, здания четырех детских садов и школы.

В то же время, по информации Народной милиции, на освобожденных территориях республики восстанавливается мирная жизнь. Саперы НМ продолжают разминирование — только за 7 августа от взрывоопасных предметов удалось очистить пять гектаров в населенных пунктах Шипиловка и Смоляниново.

«Силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями осуществляется доставка гуманитарной помощи жителям этих районов», — добавил Филипоненко.