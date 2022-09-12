Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских боевиков за сутки | 360°

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Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских боевиков за сутки

Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ потеряли за суки до 35 человек и три БТР

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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики за минувшие сутки уничтожили до 35 человек, три бронетранспортера и восемь единиц спецтехники. Об этом заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес потери в живой силе и военной технике. Уничтожены до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники», — доложил он.

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В то же время, по информации Народной милиции, на освобожденных территориях республики восстанавливается мирная жизнь. Саперы НМ продолжают разминирование — только за 11 сентября они очистили более семи гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Песчаное и Замуловка.

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«Силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями осуществляется доставка гуманитарной помощи жителям этих районов», — добавил Филипоненко.

В начале сентября стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» вместе с подразделениями второго корпуса Народной милиции ЛНР начали активное наступление в направлении Соледара, Яковлевки и Северской.

ЛНР

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