Народная милиция ЛНР сообщила об объекте ВСУ в небе над Луганском

Украинские войска заинтересовались Луганском. Средства ПВО обнаружили в небе над городом пролетающую цель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В небе над Луганском обнаружена вражеская цель. Работает ПВО», — написал он.

Офицер показал видео, на котором объект пролетает высоко в небе, отражая солнечный свет и поворачиваясь вокруг своей оси, и исчезает за облаками.

За сутки 30 июня представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня не зафиксировало ни одного обстрела со стороны ВСУ. За день до этого украинские войска выпустили по территории республики 50 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», погибли жители Кременной и Попасной.