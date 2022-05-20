Народная милиция ЛНР показала работу своих танкистов под Северодонецком

Луганским танкистам вручили госнаграды. Церемония прошла прямо в полевых условиях. Видео работы подразделений под Северодонецком показала Народная милиция ЛНР.

Среди бойцов — профессионалы своего дела. Они прошли обучение по воинско-учетным специальностям и сразу приступили к работе. За успешное выполнение боевых задач экипажи наградили медалями «За боевые заслуги».

«Чувствуешь мощь двигателя за спиной, который тянет 44,5 тонны. От механика в жизни экипажа многое зависит. Как он выведет машину в бой, так все и будет происходить. И от командира — он подсказывает, как ехать назад, когда ничего не видно», — рассказал механик-водитель с позывным Каха.

Сейчас задача танкистов на северодонецком направлении — замкнуть кольцо вокруг города. Сразу после награждения бойцы сели в танк и отправились уничтожать позиции националистов.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ситуация в «треугольнике» под Северодонецком движется к развязке — некоторые районы уже освобождены от националистов, по всему периметру идут наступательные бои.