Народная милиция ЛНР освободила Тошковское от ВСУ

Луганские бойцы освободили поселок Тошковское. ВСУ при отступлении обстреляли его, разрушив жилые дома. Об этом в Telegram-канале сообщила Народная милиция ЛНР.

Решающие бои за поселок велись утром 25 мая. Украинские войска занимали жилые дома. После того как их выбили, боевики обустроили огневые позиции в бетонном ангаре на окраине — здесь среди прочего нашли ящики от минометов, боеприпасы иностранного производства, пластины для американских бронежилетов.

«Это единственный, наверное, поселок, который разрушен практически до половины. Тошковское мы зачищаем. Противник оказывает сопротивление. Там не только украинские войска, но и наемники», — рассказал военнослужащий с позывным Краб.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко показал последствия оккупации. Вооруженные силы Украины при отступлении буквально сравняли Тошковское с землей, уничтожив всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей. Они обстреляли поселок крупнокалиберной и реактивной артиллерией, несмотря на то, что там оставались их бойцы. Многие дома не подлежат восстановлению — они остались без крыш и стен. Сейчас бои продолжаются на участке от Лисичанска до Северодонецка.