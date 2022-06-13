Народная милиция ЛНР освободила от ВСУ поселок Тошковка

Бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики отбили поселок Тошковка у украинских силовиков. Военнослужащие НМ закрепились на позициях, которые недавно занимали неонацисты, сообщили в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

«Украинские неонацисты несколько месяцев удерживали мирных жителей в бомбоубежище шахты „Тошковская“, пытаясь сдерживать наступление войск оборонного ведомства ЛНР. Огонь открывали по любому, кто пытался выйти из подвала», — рассказали военнослужащие Народной милиции.

НМ ЛНР выбила противника из промышленной зоны шахты и эвакуировала около 50 жителей Тошковки. Военнослужащие оказали им первую медпомощь, предоставили воду и еду. После этого эвакуированных доставили в пункт приема беженцев в Первомайске. Их жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

Жители поселка с огромной благодарностью приняли освободителей.

«Мы только выйдем на порог из бомбоубежища — они [стреляют]. Вообще не выходили три месяца, сидели. Мужики бегали за водой, а мы вообще белого света [не видели]. Света ж нет, свечи были», — со слезами вспомнила о своих злоключениях местная жительница Наталья Гойворонская.