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    27 мая 2022, 23:40

    Народная милиция ЛНР показала последствия удара «Точкой-У» ВСУ по Сватово

    НМ ЛНР показала фотографии последствий удара «Точкой-У» украинских военных по Сватово

    Валерия Шафирко

    Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) показала кадры последствий удара ракетой «Точка-У» со стороны украинских войск по населенному пункту Сватово.

    На кадрах видна разбита витрина магазина, на асфальте — осколки от разбитых стекол. У стоящих рядом машин выбиты стекла. Повреждения получили некоторые крыши зданий. Фотографии разместили в официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

    Источник фото: Telegram-канал Народной милиции ЛНР

    О том, что украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по поселку городского типа Сватово стало известно несколько часов назад. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что в результате происшествия погибли два мирных жителя, еще восемь человек получили ранения.

    На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Генпрокуратуры. Он зафиксируют все последствия обстрела.