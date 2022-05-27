Народная милиция ЛНР показала последствия удара «Точкой-У» ВСУ по Сватово
НМ ЛНР показала фотографии последствий удара «Точкой-У» украинских военных по Сватово
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) показала кадры последствий удара ракетой «Точка-У» со стороны украинских войск по населенному пункту Сватово.
На кадрах видна разбита витрина магазина, на асфальте — осколки от разбитых стекол. У стоящих рядом машин выбиты стекла. Повреждения получили некоторые крыши зданий. Фотографии разместили в официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
О том, что украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по поселку городского типа Сватово стало известно несколько часов назад. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что в результате происшествия погибли два мирных жителя, еще восемь человек получили ранения.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Генпрокуратуры. Он зафиксируют все последствия обстрела.