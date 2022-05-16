Народная милиция ДНР заявила о планируемом захвате сил ВСУ в кольцо

Силы Донецкой Народной Республики собираются взять в кольцо группировку военных ВСУ. Такое заявление сделал представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

По его словам, чтобы окружить группировку украинских военнослужащих, подразделения ДНР не будут входить в Авдеевку и другие населенные пункты республики.

«Процесс идет не спеша. Он видоизменился. <…> Мы будем отходить, тем самым забирая их в кольцо. Тем самым, когда будет отрезана подача необходимых материальных средств, то, что там останется, — они будут в окружении. И у них будет шанс остаться в живых», — сказал Басурин.

Утром украинская сторона вновь обстреливала ДНР. Один из снарядов попал во двор школы № 107 Петровского района Донецка. В здании выбиты стекла, а на его территории образовалась воронка.