Спецоперация 12 декабря 2022, 18:33 Народная милиция ДНР уничтожила отряд ВСУ и технику врага при помощи «Солнцепеков» РИА «Новости»: НМ ДНР «Солнцепеками» уничтожила скопление живой силы и техники ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народная милиция ДНР уничтожила отряд ВСУ и военную технику противника в районе села Каменка при помощи огнетметных систем «Солнцепек». Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий с позывным Маргелов.

Он рассказал, что позиции украинских военных заранее разведали при помощи дронов. После этого при помощи «Солнцепеков» нанесли удар по пехоте и тяжелой технике врага.

Реклама

«Исходя из данных, полученных позже от средств объективного контроля, можем констатировать, что цели были успешно поражены и полностью уничтожены», — сказал Маргелов.

Реклама

Село Каменка находится рядом с Ясиноватой. Этот город часто попадает под обстрелы ВСУ.

Накануне, 11 декабря, стало известно, что в Донецке в результате атаки украинских боевиков два ребенка получили ранения — мальчик 11 лет и трехлетняя девочка. Помимо этого, пострадали еще четыре взрослых мирных жителя города.