Народная милиция ДНР штурмом взяла опорный пункт ВСУ | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 09:45 Поделиться Telegram

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Viber Народная милиция ДНР штурмом взяла опорный пункт ВСУ Бригада НМ ДНР штурмом взяла опорный пункт ВСУ в районе поселка Первомайский

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Бойцы 100-й бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики штурмом взяли опорный пункт ВСУ в районе поселка Первомайский. Об этом сообщили в Telegram-канале НМ ДНР.

«Штурмовая группа третьего стрелкового батальона 100-й гвардейской бригады после артподготовки смогла занять и зачистить позиции ВСУ в районе Первомайского», — информировала Народная милиция.

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Она опубликовала видео, где под песню «Арии» «Бой продолжается» показала с высоты артподготовку перед штурмом, заход военнослужащих ДНР на позиции Вооруженных сил Украины, начало атаки и, наконец, зачистку позиций украинских боевиков.

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Накануне представители Народной милиции ДНР сообщили о том, что 11-й полк и батальон «Сомали» — «легендарные подразделения», которые до этого освободили Пески, — осуществляют зачистку Первомайского. Уточнялось, что подразделения «продолжают развивать успех», при этом действия штурмовых групп поддерживает артиллерия, огонь которой корректируется с помощью беспилотников.

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