Народная милиция Донецкой Народной Республики за прошедшую неделю понесла потери: погибли 27 военнослужащих, еще 120 получили ранения. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

Официальный представитель Народной милиции ДНР выразил соболезнования родным и близким погибших.

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшую неделю в борьбе за независимость 27 защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 120 получили ранения», — сказал Басурин.

Военнослужащие России и ДНР проводят совместные действия на Донецком направлении по уничтожению укрепрайонов украинских боевиков. Активно разбивают огневые позиции, скопления военной техники, блиндажи и перекрытия. Уничтожают наблюдательные посты, огневые точки и места сосредоточения живой силы противника.

«Проводимые мероприятия позволят минимизировать потери среди гражданского населения, находящегося на временно подконтрольной Украине территории, и не дать возможности украинским боевикам закрепиться в домах», — подчеркнул Басурин.