Народная милиция ДНР получила две РСЗО «Чебурашка» местного производства

Бойцам Народной милиции ДНР передали две модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Вооружение произвели в республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня передал ключи от двух модернизированных установок „Чебурашка“ оперативно-боевому тактическому формированию „Каскад“. Уверен, бойцы распорядятся ими наилучшим образом», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что военнослужащие высоко оценили новое вооружение. Глава республики подчеркнул, что РСЗО является полностью местной разработкой. Программу импортозамещения в ДНР запустили еще несколько лет назад.

«Вот теперь на территории Республики производим такое мощное оружие. <…> „Чебурашка“ — зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», — рассказал Пушилин.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ снова захватили учебные заведения в ДНР. Они оборудовали огневые точки в школах Новодмитровки, Константиновки и Николаева.