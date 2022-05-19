Народная милиция ДНР показала видео удара по украинским позициям в Песках

Донецкие военнослужащие при помощи БТР-82 уничтожили украинские позиции в поселке Пески. Видео успешной операции показала в Telegram-канале Народная милиция ДНР.

«На моем участке фронта обстановка остается напряженной. Противник активными действиями, в основном артиллерией и техникой, отрабатывает нашу территорию и позиции по мирным жителям. Мы пытаемся навесной траекторией ввиду плохой видимости, дождливой погоды отрабатывать их позиции», — рассказал офицер с позывным «Абхаз».

Атаковать противника решили с севера Донецка. Украинские военные находились на второй линии, укрепившись и не ожидая атаки. На видео показано, как БТР прицелился и сделал несколько залпов, используя орудия калибром 30 миллиметров.

Боец с позывным «Змей» рассказал, что незадолго до этого удалось обнаружить несколько украинских позиций бронетехники и личного состава. Для их уничтожения использовалась похожая тактика, корректировать направление удара помогал беспилотник.