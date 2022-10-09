Народная милиция ДНР показала видео с добровольцами из интербригады «Пятнашка» | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber Народная милиция ДНР показала видео с добровольцами из интербригады «Пятнашка» НМ ДНР сообщила о пополнении интербригады «Пятнашка» добровольцами со всей России

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В расположение интернациональной бригады «Пятнашка» Народной милиции ДНР прибыли новые добровольцы из разных регионов России. В ведомстве рассказали, что бойцов уже обучили необходимым навыкам.

«Бойцы прошли переподготовку, были обучены навыкам оказания первой помощи, ведению боя, огневой подготовке», — рассказал военный корреспондент НМ республики Вадим Макаров.

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Сначала добровольцев обучили обращению со стрелковым оружием, затем — основам минно-взрывного дела. Это нужно для того, чтобы военные умели распознавать так называемые растяжки и другие объекты, представляющие опасность.

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«Стараемся донести информацию максимально качественно», — отметил военнослужащий НМ ДНР с позывным Сосед.

Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи в рамках спецоперации. За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 200 бойцов на Николаево-Криворожском направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что противник лишился трех танков, семи автомобилей и 41 боевой бронированной машины.

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