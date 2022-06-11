Народная милиция ДНР отбила укрепрайон ВСУ в Доломитном

Подразделения Народной милиции ДНР успешно выбили националистов с укрепленных позиций в районе населенного пункта Доломитное. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Националисты оборудовали укрепленный район в одном из производственных зданий, сделав несколько огневых точек. НМ ДНР отбила позиции ВСУ, заставив противника отступить.

«Мы применил военную хитрость, разминировали проходы в минных полях и уничтожили одну из позиций. Противника сначала огрызался, а затем бежал», — сообщил офицер НМ ДНР.

Ранее советник президента Украины Алексей Арестович рассказал, что ВСУ после начала спецоперации потеряли около 10 тысяч бойцов.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что украинские военные оборудуют огневые точки в образовательных учреждениях ДНР.