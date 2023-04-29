Спецоперация 29 апреля 2023, 15:22 Направление контрнаступления ВСУ предположили во Франции France 24: украинские военные начнут контрнаступление в Запорожской области Минобороны Украины

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Украинские боевики предпримут попытку провести контрнаступление в Запорожской области, чтобы попытаться перерезать пути снабжения российских военных в Херсонской области. Об этом сообщило издание France 24.

Авторы материала отметили, что важнейшим населенным пунктом в этом регионе является город Токмак.

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«Он находится на пересечении дорог. Подразделения ВСУ попробуют занять [там] выгодные позиции для продвижения», — говорится в статье.

Также аналитики предположили, что украинские военные способны форсировать Днепр. В случае успеха, по их словам, перед ними появится прямая дорога на полуостров Крым.

«Но самым очевидным маршрутом атаки ВСУ стал Токмак, который сейчас контролирует российская армия. Недавние обстрелы города это подтверждают», — отметили журналисты.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что для Украины контрнаступление станет последним шансом, так как другой живой силы у нее больше нет.