Спецоперация 26 апреля 2023, 15:01 Нападения восьми диверсионно-разведывательных групп ВСУ остановили в зоне СВО за сутки Минобороны России сообщило об уничтожении 8 украинских ДРГ в зоне спецоперации за сутки РИА «Новости»

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Российские войска за сутки предотвратили вылазки восьми диверсионно-разведывательных групп в зоне проведения спецоперации, в том числе четырех — на Купянском направлении. Представитель Минобороны Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.

Диверсантов засекли у населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Крахмальное и Масютовка Харьковской области. В этих районах боевых действий группировка войск «Запад» остановила действия четырех украинских ДРГ. Вооруженные силы Украины потеряли на Купянском направлении свыше 40 военнослужащих.

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Две группы уничтожили вблизи Торского ДНР и Червонопоповки ЛНР на Краснолиманском направлении. Потери украинских подразделений благодаря действиям группировки войск «Центр», артиллерии и авиации достигли 65 человек.

Еще две диверсионно-разведывательные группы настигли у населенных пунктов Сладкое и Шевченко ДНР на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, где до 25 боевиков погибли и получили ранения.

На Донецком направлении российские силы сосредоточились на освобождении Артемовска. Украинские подразделения лишились до 300 военнослужащих и иностранных наемников. На Херсонском направлении жертвами стали до 30 военнослужащих ВСУ.