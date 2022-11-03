Нападение ВСУ на Кременную удалось предотвратить | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 13:45 Нападение ВСУ на Кременную удалось предотвратить МВД ЛНР: ВСУ пытались пройти в сторону Кременной, но их разгромили

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Группа бойцов ВСУ в составе примерно 200 человек при помощи более десяти единиц бронетехники попытались пройти в сторону города Кременная в ЛНР. Однако Союзные силы их обнаружили и ликвидировали. Об этом помощник главы МВД республики Виталий Киселев сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, все произошло на Кременная-Сватовском рубеже обороны, около населенных пунктов Торское и Невское. ВСУ попытались «складками местности, лесным массивом пройти в сторону Кременной».

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«Наша разведка своевременно обнаружила эти колонны, был нанесен артиллерийский удар по ним из ствольной артиллерии, из „Градов“, противник получил заслуженный урок», — рассказал он.

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Тем временем ВСУ утром 3 ноября обстреляли центр Донецка. Мэр города ВСУ Алексей Кулемзин сообщил о трех пострадавших, они находились в маршрутном такси.