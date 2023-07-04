Спецоперация 04 июля 2023, 10:30 Нанесение ВСУ ударов по хранилищам ЗАЭС не исключили в «Росэнергоатоме» Советник Карчаа: ВСУ могут атаковать хранилища радиоактивных материалов на ЗАЭС РИА «Новости»

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Украинские боевики способны нанести ракетные удары по хранилищам радиоактивных материалов на Запорожской атомной станции. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

По его мнению, ВСУ рассчитывают ударить по помещениям с радиоактивными материалами, чтобы создать повышенный радиационный фон вокруг станции.

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«Их расположение известно Украине. Думаю, что сами ядерные блоки в полной безопасности, туда ВСУ залезть не сумеют. Но ударами ракет они способны нарушить работу системы охлаждения. Это будет непросто, но думаю, что мы сможем вытащить эту ситуацию», — сказал советник.

Карчаа отметил, что в случае негативного сценария радиационное заражение покроет большие территории.

«На этой волне они попробуют провести захват станции, а Россию объявят страной — ядерным террористом», — добавил он.

Ранее советник предположил, что западные страны используют операцию на ЗАЭС, чтобы получить повод вступить в конфликт напрямую.