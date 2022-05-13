Нанесение удара оружием морского базирования по военным объектам Украины сняли на видео

Удар оружием морского базирования Вооруженных сил РФ по военным объектам Украины сняли на видео. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным аэродромам в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск.

В результате была уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты и авиационные средства поражения.

С начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 165 самолетов ВСУ, 125 украинских вертолетов, 842 беспилотника, 304 зенитно-ракетных комплекса, 3032 танка и других боевых бронированных машин.