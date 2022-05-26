Нанесение удара крылатой ракетой «Искандер» в ходе спецоперации показали на видео

Боевую работу высокоточного ракетного комплекса «Искандер» в ходе спецоперации показали на видео. Траекторию полета крылатых ракет невозможно просчитать. Они могут изменить направление уже в полете на 30 градусов, идти на максимально малой высоте, огибать рельеф местности.

С помощью «Искандера» российские военные ранее уничтожили понтонную переправу ВСУ. Ее ширина составляла четыре метра. По ней противник перебрасывал к своим позициям боеприпасы, горючее, тяжелую технику и живую силу, сообщил телеканал «Звезда».

Для нанесения удара комплекс выехал из подготовленного укрытия. «Искандер» затянут масксетью, пропитанной химическим составом, который не дает радиоволнам от локаторов ВСУ обнаружить его.

Ранее весь расчет за свою работу был удостоен государственных наград, рассказал командир ракетчиков. По его словам, после нескольких месяцев они привыкли работать быстрее, чем предписано в нормативах для учебных пусков.

«Некоторые нормативы мы перекрываем на три-пять минут», — пояснил он.