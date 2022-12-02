Эксклюзив 02 декабря 2022, 16:39 «Нам нужно, чтобы были живы люди». Жительница Краматорска рассказала, как попала в ополчение Ополченка из Краматорска рассказала, как стала воевать за Донбасс и как убили ее родных Телеканал "360"

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Наталья из Краматорска защищает родную землю с 2014 года. Женщина пережила смерть близких, предательство знакомых, переметнувшихся на другую сторону. Сейчас она надеется, что сможет вернуться на родину и навестить могилы отца и сестры.Об этом Наталья рассказала «360».

Наталья работала в Краматорске товароведом, но всем изменилось в 2014 году. Она пошла за сыном в ополчение защищать интересы своего народа.

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«Когда начался Майдан, то тогда мы уже поняли, что мира не будет, что нам нужно изгонять эту всю мразь, которая начала портить жизнь всем людям. Всем людям на земле, не только нам. Она плодится и размножается и будет размножаться, пока мы ее не искореним, не будет мира. Никакие мирные договоренности. Ничего не поможет», — заявила Наталья, у которой теперь позывной Жучка.

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Она вспомнила, как сын после начала боевых действий пошел защищать аэродром Краматорска с палками против снарядов.

«А так как я его воспитывала одна, я не могла остаться в стороне. Я же для него пример. Вот так и пошла за ним в ополчение», — добавила женщина.

По ее словам, они с сыном официально вступили в ополчение 27 апреля 2014 года, тогда Наталья была единственной женщиной там. Сначала она работала поваром, а потом стала командиром группы разведки. Один из самых сложных моментов для жительницы Краматорска — отступление из родного города и из Славянска. На такой шаг ополченцы пошли, чтобы их населенные пункты не стерли с лица земли.

«Мы оставили их, потому что люди, в первую очередь люди. Нам не нужны ни дома эти, нам ничего не надо. Нам в первую очередь надо, чтобы были живы люди. Все. А люди посчитали это нашей трусостью», — объяснила собеседница «360».

Когда Наталья с сыном встали на защиту Донецка, в Краматорске остались их родные. Связь с семьей первое время удавалось поддерживать, но потом начался ужас.

«Папу моего там убили из-за того, что он общался со мной. Я у него была самой любимой дочерью, нас было пятеро в семье», — рассказала ополченка.

По ее словам, в 2017-м убили и ее сестру, это произошло среди бела дня на улице. Сестра не уехала, потому что боялась и не хотела перемен.

«Папа ушел в том году, его забрали в СБУ. Его выкинули просто возле подъезда…. И все. Он не пытался выехать», — добавила Наталья. .

Пережив такую страшную трагедию, эта женщина осталась доброй и открытой, способной обнять весь мир. Перемен в настроениях тех, с кем жила бок о бок до 2014 года, она понять не может.

«Соседи говорят, что очень много старых женщин стало мыслить по-другому…[Они говорили]: „Накажем и тебя“. Это очень тяжело, очень больно. Как они до этого дошли, я не знаю», — сказала ополченка.

Сейчас Наталья продолжает защищать родной край. Она служит в Донецке и не перестает верить в лучшее. В частности, что вскоре сможет приехать в родной Краматорск и навестить могилы сестры и отца.