Спецоперация 08 апреля 2023, 11:23 «Нам на руку по всем пунктам». Кадыров увидел одни плюсы в подготовке контрнаступления ВСУ Глава ЧР Кадыров: готовящееся контрнаступление ВСУ будет выгодно России РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ, если оно произойдет, будет только на руку России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что не понимает, почему «все так переживают» на эту тему. Кадыров пояснил, что для удачного контрнаступления украинским боевикам понадобятся болльшие ресурсы, потери неизбежны. А позиции ВС России «выгодные, укрепленные», оборонная позиция позволит российской армии использовать меньше ресурсов. Тактика боев ВС РФ отшлифована. В то же время маневры противника предсказуемы, указал глава Чечни.

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«Лично я только за, если они такое сделают. <…> Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наемников нам будет на руку по всем пунктам», — подчеркнул он.

«Вишенкой на торте», по мнению Кадырова, станут трофеи. Он иронично посоветовал ВСУ в случае контратаки «захватить побольше образцов новенького оружия», чтобы пополнить коллекцию трофеев российской армии.