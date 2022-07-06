«Нам бы света хотя бы». Жители Волновахи рассказали о восстановлении разрушенного города

Освобожденная в марте Волноваха продолжает восстанавливаться после обстрелов. В город возвращаются жители, начинают работать магазины, парикмахерские, снова функционирует рынок. Проблем еще очень много: это сложности с газом, электричеством, ремонтом домов. Корреспондент «360» пообщался с горожанами, чтобы узнать об их нуждах и ходе восстановительных работ.

Волноваха расположена в 60 километрах к юго-западу от Донецка. Город очень сильно пострадал от действий украинской армии. Его фактически стерли с лица земли. Прошло почти четыре месяца с момента, когда его освободили от ВСУ. В городе все еще разбирают завалы, работает спецтехника, жители сами активно принимают участие в работах.

По словам одной из местных жительниц, которая вместе с семьей смогла вернуться в город и снова работает на рынке, обстановка стала лучше. Когда они только вернулись, по ее словам, все было ужасно. Другими словами не описать.

«Большая часть [восстановительных работ] делается ребятами, которые от МЧС. Разбирают завалы. Мы приехали 29 марта. Было, конечно, здесь ужасно. Мы просидели три недели в Новоселовке Великой, потом вернулись. Было ужасно. И все-таки сколько танков и машин [здесь было]. Все это поразбирали. Здесь же все было сожженное. Здесь же рынок у нас был, все эти завалы разобрали. Из домоуправления, конечно, не могут сделать такой масштаб работы, но столбы ставят и свет тянут. Наш дом, слава богу, не пострадал», — поделилась она в беседе с «360».

Еще несколько женщин, которые потеряли свои дома, признались, что им очень нелегко, потому что понимания, когда точно все восстановят, нет. Заново отстроить дом за считаные дни невозможно.

«Нам бы света хотя бы. Только на 30% территории города есть свет. Так и живем четвертый месяц. Ни света, ни газа. Воду-то мы носим. Почти все дома разрушены. Пока лето, живем как попало», — рассказали горожанки.