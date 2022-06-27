Наличие смертной казни в ДНР усложнит набор наемников

В ДНР допустили возможность отмены смертной казни после завершения боевых действий на территории республики. Однако такое решение может быть принято лишь после судов и трибуналов над военными преступниками. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что высшая мера наказания зачастую стоит на страже общественной безопасности.

Далее — прямая речь.

Граница терпения общества

Мораторий на смертную казнь в ДНР во время конфликта с Украиной — вопрос политический. Мне кажется, что в принципе смертная казнь нужна. Это такая дисциплинирующая мера, которая выступает некоторой границей понимания того, за что общество может покарать. Причем покарать путем высшей меры.

Во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе смертная казнь была. После на нее некоторое время был мораторий, но затем казнить преступников, совершивших тяжкие преступления, опять разрешили.

Террористам предложат только смерть

Возможно, за какие-то определенные виды преступления наказание можно заменить пожизненными сроками. Другое дело, если это преступления, которые выходят за рамки бытовых и касаются общественной безопасности: терроризм, убийство мирных жителей, применение запрещенных методов ведения войны.

В таких случаях, наверное, смертная казнь необходима. Ведь подобные преступления чаще всего совершаются под эгидой каких-то центров принятия решений. И они должны осознавать всю меру ответственности, на которую идут.

Источник фото: РИА «Новости»

Мы же прекрасно понимаем, что этими боевиками „Азова“* управляют спецслужбы США. И все их исполнители должны четко понимать: за те преступления, которые они совершают по науськиванию своих кураторов, их ждет не обмен, не камера на восемь лет, а смертная казнь. Смерть — и больше ничего им не будет предложено Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики.

Наверное, в таком случае все эти исполнители будут лишний раз задумываться. Возможно, они поймут, что авантюры, в которые их втягивают, не стоят таких последствий.

Усложнить набор наемников

Смертная казнь, на самом деле, очень серьезный, философский вопрос. Вопрос того, как мы выстраиваем нашу общественную безопасность. Появляются дисциплинирующие границы, рамки. Таким образом мы для наших противников в лице спецслужб Запада создаем дополнительную проблему. Им станет намного сложнее найти исполнителя для теракта или другого преступления.

Источник фото: РИА «Новости»

Наемники будут понимать, что, если их поймают, их просто убьют, без поблажек и снисхождения. Кукловодам больше не удастся проскочить и придется прибегать к каким-то другим методам вербовки. Кроме того, исполнители будут стоить куда дороже. И пока они будут решать эти проблемы, у нас появится возможность укрепить безопасность. Ведь это — первоочередная задача.

Существуют разные взгляды на смертную казнь. Считаю, что общественная безопасность стоит того, чтобы те, кто на нее покушается, платили за это жизнями и к ним могла бы применяться высшая мера наказания.

* «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.